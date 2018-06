Arbeidsmigranten Marina Beach maken geen aanstalten om weg te gaan

Chalets op Marina Beach (foto: Omroep Zeeland)

Half april besloot de gemeente Terneuzen niet mee te werken aan een verzoek van de Oostappen Groep om de huisvesting van arbeidsmigranten te legaliseren. Aanleiding was een handhavingsverzoek van verschillende eigenaren van recreatiewoningen op het park.

Vervuiling en andere overlast

Die eigenaren vinden dat de gedoogde huisvesting van arbeidsmigranten in strijd is met het bestemmingsplan, dat recreatie voorschrijft. Verder klaagden de bewoners over vervuiling en andere overlast.

Nadat de gemeente besloot om de legalisering van de huisvesting niet door te zetten, kreeg de Oostappen Groep een 'redelijke termijn' om de arbeidsmigranten ergens anders onder te brengen. Die termijn loopt dus morgen, op 16 juni af.

De termijn is verstreken. De arbeidsmigranten moeten weg. Zo simpel is het." W.D. , bewoner recreatie bungalow Marina Beach

Frank de Beukelaar, Arthur van Loon en Georges Bonte vormen het bestuur van een stichting van eigenaren die zich tegen de huisvesting verzetten. Alle drie zeggen ze geen enkele beweging te hebben waargenomen die lijkt op het vertrekken van arbeidsmigranten.

W.D.

Maar zelf zijn ze nu even niet op Marina Beach aanwezig, dus kunnen ze nu niet controleren of er al iemand vertrokken is. Daarom krijgen wij het telefoonnummer van een bewoner die wel ter plekke is en die om privacyredenen alleen met initialen, W.D., aangeduid wil worden.

Ook W.D. heeft nog niemand zien vertrekken, integendeel. Hij schat dat er in de afgelopen tijd misschien wel twee- á driehonderd arbeidsmigranten in huisjes en caravans wonen. Hij heeft ook op de laatste dag van de termijn geen enkele wegtrekkende beweging gezien.

'Zo simpel is het'

Hij vindt dat het tijd wordt voor de gemeente Terneuzen om te komen controleren en handhaven: "De huisvesting van arbeidsmigranten is tegen het bestemmingsplan. Oostappen Groep moet dat respecteren. De termijn is verstreken. De arbeidsmigranten moeten weg. Zo simpel is het."

Huiseigenaren wil dat gemeente optreedt tegen arbeidsmigranten op Marina Beach (foto: Omroep Zeeland )

In een reactie zegt een persvoorlichter dat de gemeente Terneuzen zich ervan bewust is dat de termijn van ontruiming verloopt op 16 juni. "Als het nodig blijkt te zijn dan zullen er controles volgen. Als daaruit blijkt dat er nog steeds arbeidsmigranten gehuisvest worden is de weg naar handhaving open."

Boetes

Dat betekent dat er dan bij die controles boetes uitgedeeld kunnen worden aan de Oostappen Groep. En als dat niet helpt, kunnen er ook nog drastischere maatregelen worden genomen.

Ik mag toch hopen dat de afgelopen samenwerking met de gemeente nu niet uit gaat monden in een situatie van boetes en dergelijke." Jos Mennen, directeur Oostappen Groep

Jos Mennen van de Oostappen Groep zegt dat er wel degelijk al arbeidsmigranten vertrokken zijn, maar weet niet hoeveel en hij is ook niet zeker van het aantal dat er nu nog verblijft.

Nijpend tekort

Wel weet hij dat er een nijpend tekort is aan verblijfsplekken voor arbeidsmigranten en dat Marina Beach daar een oplossing voor biedt. "Vorige week hadden we 185 aanvragen voor een plek, deze week zelfs 210." Mennen heeft begrepen dat een deel van de buitenlandse werknemers daarom nu maar in de auto overnacht.

Mennen is in ieder geval niet van plan om de arbeidsmigranten gedwongen te laten vertrekken. Dat de gemeente waarschijnlijk gaat controleren en handhaven hoopt hij alsnog te kunnen voorkomen met overleg.

Tijdelijke oplossing

"Als we net zoals met de asielzoekers een tijdelijke oplossing kunnen vinden dan is dat goed voor ons en Terneuzen. Ik mag toch hopen dat de afgelopen samenwerking met de gemeente nu niet uit gaat monden in een situatie van boetes en dergelijke", aldus Mennen.

