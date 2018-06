Man komt om bij ongeval Ritthem

Rond 5.00 uur zagen agenten naast de weg een auto in de sloot liggen. De bestuurder zat alleen in de auto. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Ook de identiteit van de man moet nog officieel worden vastgesteld.

Het ongeluk gebeurde bij de kruising van de Ritthemsestraat met de Nieuwlandseweg. De politie doet sporenonderzoek om de toedracht van het ongeval vast te stellen. De omgeving is daarom ruim afgezet.