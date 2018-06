Man opgepakt voor huiselijk geweld in Vlissingen

Handboeien (foto: OZ)

Het duo is rond 1.15 uur aangehouden in de wijk Bossenburgh. De politie kreeg een melding dat een vrouw door een bekende zou zijn geslagen. De politie ging naar de woning waar dat gebeurd zou zijn. Buiten de woning zag de politie de verdachte lopen, in gezelschap van een andere man.

De man uit Enschede werd meteen aangehouden, waarna de man uit Scherpenisse terug de woning in liep. Toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had, mocht ook hij mee naar het politiebureau. Bij het doorzoeken van de woning vond de politie nog een tweede vuurwapen. De verdachten zitten vast voor verhoor.