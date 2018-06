135 extra agenten voor Zeeland en West-Brabant

Agent bij politieauto (foto: ANP)

De meeste nieuwe mensen gaan naar de politieregio's Oost-Nederland (226 formatieplaatsen), Zeeland-West-Brabant (135) en Rotterdam (126).

De regeringspartijen hebben in het regeerakkoord al afgesproken dat er 291 miljoen euro extra in de politieorganisatie wordt gestoken. Minister Grapperhaus heeft gisteren groen licht gekregen voor die plannen.

Tevreden

De politie in Zeeland is blij met de maatregel: "De regioburgemeester en de politiechef zijn tevreden met deze eerste stap in de noodzakelijke uitbreiding van de politie. Binnen de kaders van het regeerakkoord is dit resultaat op dit moment het maximaal haalbare. De komende tijd wordt bekeken hoe deze toekenning precies uitwerkt voor de eenheid."

Grapperhaus wil dat er 770 wijkagenten bij komen, 171 agenten voor de bestrijding van zware criminaliteit en 170 voor de opsporing van grensoverschrijdende cybercrime.