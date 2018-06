Zo gaat 47.000 kilo de lucht in

Drie oude windmolens wijken voor drie nieuwe

De vorige drie windmolens van Roelse wekten een stuk minder energie op. Daar kwam bij dat die opgewekte stroom verkocht werd aan een maatschappij in het oosten van het land. Met de nieuwe windmolens is dat anders. Nu blijft de stroom in de regio. Het is namelijk bedoeld voor Zeeuwse ondernemers. De stroom wordt verkocht aan PZEM en via het bedrijf COMCAM kunnen Zeeuwse bedrijven en instellingen die stroom dan weer afnemen. Één daarvan is het University College Roosevelt in Middelburg.

Feiten over de nieuwe windturbines:

Adrie Roelse is blij met zijn nieuwe windmolens want ze dragen volgens hem bij aan een duurzame manier van ondernemen."Er is een behoefte dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat is er dan mooier dat lokale ondernemers energie kunnen afnemen uit de buurt." De windmolens zijn aangezet en zullen vanaf nu stroom gaan opwekken.

