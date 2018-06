Deel dit artikel:











Brand in dak met zonnepanelen in Hulst

Een dak met zonnepanelen is vanmiddag in brand gevlogen in Hulst.

Brand in een dak met zonnepanelen in Hulst (foto: Tom Aski) De brandweer moest rond 13.45 uur uitrukken voor de brand op het dak van een huis aan de Oude Polderstraat in Hulst. De brand zat in de zonnepanelen die op het dak liggen. De brandweer zette twee blusvoertuigen in om de brand te blussen. De brand was snel onder controle. In het huis waren geen mensen meer aanwezig.