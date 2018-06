De Lange naar finale om stageplek bij Katusha-Alpecin

Thijs de Lange toen hij nog voor ZRTC Middelkamp reed (foto: Omroep Zeeland)

Thijs de Lange (23) was bij een van de eerdere voorrondes nog de leider van de Wattmeister Challenge. De renner van Metec-TKH trapte toen 5,56 watt per kilogram weg. Na afloop van de andere voorrondes was dat niet genoeg om de finale te halen. In de herkansing plaatste De Lange zich alsnog voor de finale.

De Lange trapte 6,12 watt per kilogram, waarmee hij gelijk de hoogste score van alle voorrondes haalde. Door zijn zege mag de wielrenner uit Kattendijke woensdag 11 juli naar de finale weer in het Vlodrome in Amsterdam. De winnaar van de finale krijgt een stageplek bij de World-tour ploeg Katusha-Alpecin.