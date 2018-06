Deel dit artikel:











Hockeyclub Goes steekt stokje voor roken

De Goese Mixed Hockey Club is de eerste sportvereniging in de gemeente Goes die volledig rookvrij is. Jeugdspelers sloegen vanochtend een asbak weg om zo symbolisch het startsein te geven.

Volgens jeugdspelers van de vereniging werd er nog regelmatig gerookt langs de velden: "Het stinkt. Heel erg stinke. En als kinderen het inademen is het ook slecht voor de kinderen." Ze zijn blij dat er niet meer wordt gerookt. Naast het veld hangen borden met 'rookvrije generatie' die erop wijzen dat er niet meer mag worden gerookt. Boetes Het bestuur kan geen boetes geven aan rokers. Volgens Etienne Verhoef van de Goese hockeyvereniging worden mensen wel op hun gedrag aangesproken. "Als mensen toch nog een sigaret willen roken, dan moet dat buiten het terrein." De gemeente Goes is blij met het verbod. Wethouder André van der Reest hoopt dat meer verenigingen roken willen verbieden op hun sportpark.