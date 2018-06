Deel dit artikel:











IJzendijke is 'blij dat het glijdt'

Feest op, naast en in De Veste in IJzendijke. IJsclub De Veste in IJzendijke bestaat 80 jaar en organiseert zaterdag 'Blij ik glij'. De wedstrijd is geïnspireerd op Ter land, ter zee en in de lucht.

Duukn Met een zelfgemaakte tobbe of een rubberbootje moeten de deelnemers zo snel mogelijk de bel bereiken. De één gaat er vol voor en springt na de plons meteen in het water om de bel zo snel mogelijk te bereiken, de ander heeft wat meer aanmoediging nodig. "Duukn Maaike. " Het is de tweede keer dat de IJsclub het evenement organiseert, de vorige keer was 5 jaar geleden bij het 75-jarige jubileum. 21 teams doen mee en duikers zien toe op veiligheid.