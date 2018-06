Deel dit artikel:











Van de Ven derde in eerste race Lombardije

Motocrosser Nancy van de Ven is in de eerste race van de vierde wedstrijd om het wereldkampioenschap derde geworden. De uit Vlissingse afkomstige crosser kwam vijf seconden achter winnares Kiara Fontanesi uit Italië over de streep.

(foto: Sidi Sport) In de tijdtraining zette Van de Ven nog de vijfde tijd neer. In de wedstrijd zat de Vlissingse gelijk vanaf het begin op de derde plek die ze niet weg gaf ondanks de Duitse Larissa Papenmeier die haar op de hielen zat. Een plekje opschuiven zat er voor Van de Ven niet meer in. De Amerikaanse Courtney Duncan bleef haar drie seconden voor, waardoor de 20-jarige crosser op de derde plek eindigde. Voor Van de Ven liggen er nog kansen op de eindzege als ze morgen in de tweede wedstrijd voor Fontanesi en Duncan kan finishen.