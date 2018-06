Tholense Boys wint na strafschoppen en promoveert

voetbal (foto: Paul ten Hacken)

Na 90 minuten spelen in de finalewedstrijd stond nog 0-0 op het scorebord, maar in de eerste helft van de verlenging kwam Tholense Boys uit een strafschop op achterstand. 1-0 leek ook de eindstand te gaan worden, tot Auke Bovenberg in de 119e minuut toch nog voor de gelijkmaker zorgde.

Strafschoppen

In de beslissende penaltyreeks werd Tholense Boys in het zadel geholpen door Wieldrecht dat de eerste twee strafschoppen miste. De Zeeuwse formatie miste ook één keer, maar kon toch juichen toen Dave den Boef de beslissende strafschop binnen schoot.