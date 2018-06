Van de Ven schrijft GP van Lombardije op haar naam

Nancy van de Ven (foto: Gino Maes)

Het is voor Van de Ven haar eerste Grand Prix zege van het seizoen. Ze begon gehavend aan de eerste wedstrijden vanwege een beenbreuk, maar lijkt nu volledig hersteld. In de tweede race liet Van de Ven haar concurrenten Courtney Duncan en Kiara Fontanesi achter zich, waardoor de Grand Prix van Lombardije voor het eerst won.

In de WK-stand is Van de Ven opgerukt naar de gedeelde tweede plaats. De volgende wedstrijd wordt in september in Assen gereden.