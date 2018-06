Drie mannen in Goes opgepakt op verdenking diefstal

Archieffoto van een politieagente (foto: ANP)

Via een speciale winkeliersapp kreeg de politie te horen dat er winkeldieven in de binnenstad van Goes actief zouden zijn. Er werd via de app een foto gedeeld waarop te zien was dat twee mannen met tassen rondliepen. De agenten gingen op zoek naar de mannen, maar vonden ze niet.

Speciale tassen

De avond viel en toen zag één van de agenten dat twee van de drie mannen die over het Stationsplein liepen voldeden aan het signalement. Ze hadden ook geprepareerde tassen bij zich. Dat zijn tassen die speciaal gemaakt zijn om gestolen spullen in te stoppen.

Horloge

In de tassen zaten vermoedelijk gestolen goederen, zoals kleding en een horloge. Het gaat om drie mannen in de leeftijd van 28, 29 en 37 jaar, waarvan de woonplaats onduidelijk is.

Ze zitten vast voor verhoor. De winkeliers worden op de hoogte gebracht.