Nieuwe training moet aantal zelfmoorden terugdringen

Per jaar plegen 45 Zeeuwen zelfmoord. Dat aantal is relatief hoog in vergelijking met de rest van het land. Om dat tij te keren startte een jaar geleden het project Zeeland Zonder Zelfmoord. De training 'Grip op je leven' is onderdeel van de strijd om het aantal zelfmoorden in Zeeland terug te dringen.

Levenscrisis

In zes bijeenkomsten proberen trainers Cristine Wieland en Huibrecht Boluijt vooral bewustwording bij de deelnemers te kweken. "Deze mensen zijn niet perse suïcidaal, maar zitten vaak in een levenscrisis waarbij ze de grip een beetje verloren zijn. Door ze naar zichzelf te laten kijken, leren ze hun kwaliteiten en valkuilen te zien."

Deelnemer Marianne Risseeuw verloor de grip op haar leven na een zelfmoord in de familie (foto: Omroep Zeeland)

Marianne Risseeuw is één van de deelnemers. "Ik zag een folder liggen en heb me aangemeld. Door een zelfmoord in de familie was ook ik de grip kwijtgeraakt. Inmiddels gaat het beter, maar ik merk wel dat er nog een groot taboe op praten over zelfmoord heerst."

Taboe

De zesdaagse training bestaat voor een deel uit theorie en voor een deel uit workshops. "Er wordt natuurlijk ook veel gepraat en gedeeld, maar het is geen therapie. Op deze manier proberen wij de drempel om deel te nemen, laag te houden. Want er rust inderdaad nog steeds een taboe op depressie en suicide."