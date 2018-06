De Ridder na gewonnen finale: PKC of TOP Arnemuiden

Anita de Ridder namens PKC aan de bal tijdens de kampioenswedstrijd (foto: Orange Pictures)

De Ridder speelde tegen Fortuna Delft de hele wedstrijd mee bij PKC. Het zou haar laatste duel worden voor de korfbal grootmacht, want begin deze maand werd afscheid van haar genomen. Toch twijfelt ze nog. Na de gewonnen veldfinale overweegt ze PKC trouw te blijven.

TOP Arnemuiden

Als ze toch vertrekt gaat ze naar TOP Arnemuiden. Bij die club speelde De Ridder haar hele carrière, tot ze vorig jaar besloot over te stappen naar PKC. TOP Arnemuiden komt komend seizoen zowel op het veld als in de zaal uit in de hoofdklasse. Dat is het tweede niveau van Nederland.

Spannende finale

De finale tussen PKC en Fortuna Delft, die in Bennekom werd gespeeld, was spannend. Bij rust stond de ploeg van Anita de Ridder nog op achterstand (9-8), maar in de tweede helft werd orde op zaken gesteld. Door een 20-17 overwinning kon de beker mee naar Papendrecht. Daardoor krijgt een ietwat tegenvallend seizoen (PKC greep naast de landstitel in de zaal) voor De Ridder en PKC een mooi einde.