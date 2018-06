Op zoek naar exoten in Westkapelle

Tijgermug

Invasieve exoten zijn uitheemse planten en dieren die door menselijk toedoen hier terecht zijn gekomen. Zoals de nijlgans en de tijgermug. Maar ook via ballastwater en aangroei op scheepsrompen kunnen ze in de Westerschelde terechtkomen.

Oesters

De deelnemers aan de excursie in Westkapelle gaan minutieus op zoek naar exoten. Ze worden enthousiast van bepaalde platwormen en zeenaaktslakken. Eén van de mannelijke deelnemers uit Maassluis: "Het is toch mooi om te weten wat hier leeft. En nee, niet elke exoot hoeft bestreden te worden. Ik denk dat ik heel Zeeland over me heen krijg als ik zeg dat de oesters weg moeten. En dat zijn van oorsprong van toch echt ook exoten."