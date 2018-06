Deel dit artikel:











Auto op kop bij Deltaweg Goes

Bij een ongeluk op de Deltaweg bij Goes is vanochtend een 51-jarige man uit Duitsland gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Eén auto is op zijn kop terecht gekomen.

Op de kruising met de 's-Heer Hendrikskinderendijk en de Nieuwe Rijksweg stond een 82-jarige vrouw ook uit Duitsland te wachten totdat ze rechtdoor kon oversteken. Tijdens het wachten kwam ze erachter dat ze eigenlijk rechtsaf wilde gaan. Toen ze daar mee bezig was, kwam het verkeer van de andere kant er al aan en kwamen de twee auto's met elkaar in botsing. Ziekenhuis De 51-jarige man moest naar het ziekenhuis voor een behandeling. De andere betrokkenen konden ter plaatse worden geholpen. Het verkeer is een tijd omgeleid.