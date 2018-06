Arno Verlinde en Spui uit elkaar

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: oz)

"Doen, niet-doen en denken van de trainer is onverenigbaar gebleken met de belangen en de toekomst van de vereniging", staat te lezen op de website van de club. Verlinde was sinds december 2015 in dienst bij Spui. Afgelopen seizoen leidde hij de club naar de tiende plaats van de vierde klasse B in het zaterdagvoetbal. Wie de opvolger van Verlinde wordt is nog niet bekend. Spui wil volgend seizoen graag in de vierde klasse A spelen.

