Hontenisse degradeert uit derde klasse

Het eerste elftal van VV Hontenisse (foto: VV Hontenisse)

VVR maakte na een kwartier een doelpunt, maar deze werd afgekeurd vanwege buitenspel. Even later was het wel raak nadat de scheidsrechter naar de stip wees. Het buitenkansje werd benut door Joris van den Ham. Hontenisse probeerde VVR na het doelpunt nog onder druk te zetten, maar dat leverde geen noemenswaardige kansen op.

Nog een strafschop

Na zeven minuten spelen in de tweede helft kreeg VVR opnieuw een strafschop en weer was het Van den Ham die toesloeg. Toen diezelfde Van den Ham opnieuw wist te scoren en zijn ploeg op 3-0 wist te zetten, was het geloof bij Hontenisse weg. VVR speelde de wedstrijd makkelijk uit en kwam vlak voor tijd nog op 4-0 door een doelpunt van Gilberto Quiala. Voor Hontenisse zijn de druiven zuur. Die ploeg speelt komend seizoen een niveau lager.