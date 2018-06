Deel dit artikel:











'Pinkpop? Nee EEF is veel leuker!'

In Wissenkerke was voor de vierde maal het Eindeloos Eiland Festival met ongeveer 100 optredens in diverse kunstdisciplines op 9 podia, en verschillende eetgelegenheden op ruim 5 hectare natuurgebied.

Jip en Janneke Het driedaagse programma varieerde van klassiek, via flamenco, naar kleinkunst, blues, pop en hiphop. Ook was er de 'Fiepbus', een dubbeldekker met activiteiten en avonturen in het teken en ter nagedachtenis van illustratrice Fiep Westendorp (o.a. Jip & Janneke) en liedjes en gedichten van Annie M.G. Schmidt waren te horen van Musiverse bij het EEF boekenpodium 'SSST'. Preek bij de EEF Kreek In dat boekenpodium waren voordrachten en optredens door onder andere Hella de Jonge, Ellen Deckwitsen Florence Tonk. Freek de Jonge gaf een 'preek' bij de EEF kreek. Theater komt dit jaar van de groepen Onroerend Goed, Lokvos, de Balcony Girls en actrices Lotte Middendorp en Rosanne Wiertz. De bezoekers vinden het festival prachtig. "Pinkpop? Nee joh, EEF is veel leuker, kleinschaliger," klinkt één van de reacties.