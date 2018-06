Zeilboot omgeslagen op Veerse Meer

De omgeslagen zeilboot lag ter hoogte van Wolphaartsdijk. (foto: KNRM)

Het ongeluk gebeurde gistermiddag, rond 15.20 uur kwam de melding binnen. Toen de KNRM arriveerde, waren de twee opvarenden al in veiligheid gebracht. Nadat hun boot omgeslagen was, wisten ze zich op de romp van het omgeslagen zeilbootje te hijsen. Niet veel later werden ze opgepikt door een toegesneld motorjacht.

De KNRM heeft de boot uit de vaargeul gesleept. (foto: HV Zeeland)

De bemanning van de KNRM heeft de boot uit de vaargeul gehaald en weer rechtop gezet.

Drooggevallen zeiljacht

Ook de KNRM Hansweert moest gisteren uitvaren om hulp te verlenen aan een vastgelopen zeiljacht. Het schip lag droog op een zandplaat aan de rand van de Schaar van Valkenisse in de Westerschelde. Er werd tijdelijk een anker uitgezet en toen het water hoog genoeg stond, kon het zeiljacht worden vlotgetrokken.