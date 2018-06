Live: Verdachten moord Anjelierenlaan voor rechtbank

Live verslag via Twitter

Vandaag wordt er inhoudelijk naar de zaak gekeken en komt een specialist van het NFI vertellen over het onderzoek. Ook moet er duidelijk worden wat er zich in de woning aan de Anjelierenlaan heeft afgespeeld. Verslaggever Niels Schuurbiers doet vanaf 9.00 uur verslag van de zaak via Twitter.

Badend in zijn eigen bloed gevonden

De man die nog vast zit wordt verdacht van de moord op de 26-jarige Vlissinger. Het slachtoffer werd badend in zijn eigen bloed gevonden in zijn woning. De andere verdachte wordt verdacht van roof. Kort na de moord is hij gefilmd toen hij geld pinde met de bankpas van het slachtoffer. Uit het onderzoek van de politie is niet duidelijk geworden of hij bij de moord zelf aanwezig is geweest. Zo zaten er bijvoorbeeld geen bloedsporen van het slachtoffer op de kleding van de verdachte.

Planning

Voor de zaak zijn door de Middelburgse rechtbank drie dagen uitgetrokken deze week. Die extra tijd is nodig omdat er een expert van het Nederlands Forensisch instituut toelichting moet geven op het moordonderzoek. Die toelichting is nodig volgens een van de advocaten van de verdachten. Zo moet volgens hem nog duidelijk worden of het slachtoffer ook door een ongeluk om het leven kan zijn gekomen.

