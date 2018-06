Rechtszaak moord Vlissingen gaat na de zomer verder

Onderzoek Anjelierenlaan Vlissingen, 22-09-2016 (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag moesten twee onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onafhankelijk van elkaar 121 vragen beantwoorden. Toen aan het einde van de dag de eerste onderzoeker nog niet eens de helft van de vragen had beantwoord, besloot de rechter in te grijpen. De zaak wordt nu na de zomer weer opgepakt, zodat de onderzoekers alle vragen kunnen beantwoorden. En beide partijen de antwoorden kunnen verwerken.

Badend in eigen bloed

De zaak draait om de moord op een 26-jarige man die op 22 september 2016 dood in zijn woning aan de Anjelierenlaan in Vlissingen is gevonden. Twee verdachten moesten voor de rechter verschijnen. Een van de twee verdachten zit al meer dan anderhalf jaar vast. De man die nog vast zit, wordt verdacht van de moord op de 26-jarige Vlissinger. Het slachtoffer werd badend in zijn eigen bloed gevonden in zijn woning.

Geen bloedsporen

De andere verdachte wordt verdacht van diefstal. Kort na de moord is hij gefilmd toen hij geld pinde met de bankpas van het slachtoffer. Uit het onderzoek van de politie is niet duidelijk geworden of hij bij de moord zelf aanwezig is geweest. Zo zaten er bijvoorbeeld geen bloedsporen van het slachtoffer op de kleding van de verdachte.

De moordverdachte had wel bloed van het slachtoffer op zijn schoenen. Ook waren er bebloede voerafdrukken gevonden op zowel het slachtoffer als op de vloer van de woning. Zelf verklaarde de verdachte dat dit kwam doordat hij probeerde het slachtoffer te reanimeren, maar dat hij niet wist hoe dat moest.

Door geweld om het leven gebracht

Verder is vandaag tijdens de zitting duidelijk geworden dat het slachtoffer door geweld om het leven is gebracht en niet, zoals de advocaat van een van de verdachten insinueerde, door een ongeluk om het leven gekomen. Dat is de uitkomst van de urenlange ondervraging van twee deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Verslaggever Niels Schuurbiers deed de hele dag verslag van de zaak via Twitter.

Door de gedetailleerde ondervraging van de deskundigen leek de zitting af en toe meer op een forensisch pathologisch college. De eindconclusie is dat er geen andere verklaring is voor de verwondingen van het slachtoffer dan dat hij is geschopt, geslagen en/of gewurgd.

Doodsoorzaak

De lijst van verwondingen is lang: missende tanden, kneuzingen en zwellingen op hoofd en lijf, scheuring in het netvlies en ingeademd bloed. Volgens rapport komt het door herhaaldelijk schoppen en slaan. De deskundigen noemen ernstig hersenletsel als de uiteindelijke doodsoorzaak.

De andere scenario's die de verdediging heeft aangedragen, zoals een val van een fiets of van een trap, worden door de deskundigen afgeserveerd. Beide deskundigen kregen apart van elkaar dezelfde 140 vragen voorgeschoteld, zodat ze elkaar niet kunnen beïnvloeden.

De verklaringen lopen nogal uiteen

Tot zover komt er uit de eerste zitting van deze rechtszaak een duidelijk verhaal naar voren. Maar wie deed nu precies wat? Daarover lopen de verklaringen nogal uiteen. Beide verdachten wezen keer op keer naar elkaar en spraken elkaar meerdere malen tegen.

Op de dag van zijn overlijden gaf het slachtoffer een barbecue. De twee verdachten waren bij hem te gast. Na 20.00 uur werd het rustig, omdat de meeste mensen weggingen. Een buurman hoorde harde klappen, maar hij hoorde dat soort verhalen wel vaker in de woning.

Geld gepind

Volgens de moordverdachte was het slachtoffer dronken en heeft hij hem op bed gelegd. Toen hij daarna naar buiten stapte, zou hij de tweede verdachte zijn tegengekomen. Samen hebben ze met de pinpas van de verdachte geld gepind. Ze wilden geld van het slachtoffer lenen en dit zouden ze zouden ze al vaker zo gedaan hebben, beweren ze.

Vanaf dat punt wordt het verwarrend. De moordverdachte zegt dat hij terug naar de woning ging om te kijken hoe het met hem ging. Er werd niet open gedaan, maar hij hoorde wel stemmen.

Slapend op de bank

De andere verdachte zegt dat hij even later ook naar de woning ging en dat hij daar de moordverdachte slapend op de bank aantrof, met opgedroogde bloedsporen in de woning. Maar de moordverdachte ontkent bij hoog en laag dat hij op dat moment in de woning was. Hij is pas later in de woning aangekomen, zegt hij.

Pas toen een paar uur later nog een ander persoon de woning binnenstapte, bleek dat het niet goed ging met het slachtoffer. De moordverdachte zegt dat hij op dat moment nog geprobeerd heeft om het slachtoffer te reanimeren.

In de woning aanwezig

Wat dus vaststaat is dat beide verdachten korte tijd voor en na het overlijden van het slachtoffer in de woning aanwezig waren. Maar of de moordverdachte nu wel of niet het slachtoffer heeft gedood en of de andere verdachte de pinpas van het slachtoffer nu wel of niet heeft gestolen, dat moet de komende dagen duidelijk worden.

Planning

Voor de zaak zijn door de Middelburgse rechtbank drie dagen uitgetrokken deze week. Die extra tijd is nodig omdat er een expert van het Nederlands Forensisch instituut toelichting moet geven op het moordonderzoek. Die toelichting is nodig volgens een van de advocaten van de verdachten. Zo moet volgens hem nog duidelijk worden of het slachtoffer ook door een ongeluk om het leven kan zijn gekomen.

Lees ook: