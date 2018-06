'Iedereen moet alert zijn op criminele activiteiten in zijn omgeving'

Archieffoto politieagent (foto: ANP)

Burgemeesters, raadsleden of ambtenaren die worden bedreigd of omgekocht. Een restaurant of kapper waar nooit klanten komen. Een autobedrijf dat overdag nooit open is. Het dak van de buurman dat als enige sneeuwvrij is vanwege zijn wietplantage op zolder. Praktijkvoorbeelden van ondermijning herkennen zijn er genoeg, maar in de praktijk is dat lastiger.

Herkennen, doorvragen en maatregelen nemen

"Deze week is bedoeld om ervoor te zorgen dat inwoners, ambtenaren en bestuurders ondermijning herkennen, leren hoe ze moeten kijken en doorvragen. Dat we ons bewust zijn van maatregelen die we zelf kunnen nemen", legt commissaris van de Koning Han Polman uit.

Volgens Polman hebben criminelen 'gewone' burgers, ambtenaren en bestuurders nodig voor hun criminele activiteiten. "Denk aan makelaars of notarissen bij het aankopen van panden, mensen in de logistieke sector, ambtenaren die vergunningen moeten uitgeven... Heel veel mensen moeten medewerking verlenen, anders lukt het de criminelen niet."

"Ik heb ook wel eens m'n wenkbrauwen gefronst, dat ik dacht: 'dit klopt niet'", vertelt Polman.

Om een integere samenleving te blijven, is het van belang dat iedereen ondermijning herkent, zegt Polman. "Iedereen moet op z'n qui vive zijn. Als je dingen herkent waarvan je denkt: 'Dit voelt niet goed', blijf er dan niet mee zitten, maar maak het bespreekbaar en meldt het bij de gemeente of politie."

Vanavond organiseert de provincie Zeeland een informatieavond in de Burgerzaal van het voormalig Stadhuis aan de Markt in Middelburg.