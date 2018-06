Marco Minnaard opnieuw naar Tour de France

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Het team van Minnaard heeft vandaag de voorlopige selectie bekendgemaakt. Toch is hij al zeker van zijn plaats, omdat ploegleider Hilaire van der Schueren vijf renners al definitief aanwees. Naast Minnnaard zijn dat Thomas Degand, Guillaume Martin, Yoann Offredo en Andrea Pasqualon. De overige drie renners zullen na komend weekend bekend worden gemaakt, als het Belgisch kampioenschap is gereden.

Team Wanty-Groupe Gobert

voorlopige selectie (renners met * al zeker van Tour-deelname) Marco Minnaard * Timothy Dupont Thomas Degand * Odd Eiking Guillaume Martin * Xandro Meurisse Yoann Offredo * Dion Smith Andrea Pasqualon * Pieter Vanspeybrouck Frederik Backaert Guillaume Van Keirsbulck

Vorig jaar kende Minnaard een verdienstelijk debuut in de Tour de France. Hij was achter Bauke Mollema de tweede Nederlander en eindigde als veertigste in het algemeen klassement. Dit jaar is hij dus niet de enige Zeeuw die meedoet aan de Franse etappekoers, omdat Antwan Tolhoek namens Team LottoNL-Jumbo aan de start staat. Daardoor doen er voor het eerst sinds 1990 twee Zeeuwen mee aan een Tour de France. Toen waren dat Maarten Ducrot en Patrick Tolhoek, de vader van Antwan.



De Tour begint dit jaar op zaterdag 7 juli in de Vendée.

