Op deze Zeeuwse voetbalvelden wordt het meest gescoord

Yerseke was dit seizoen met 1-10 te sterk voor GPC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Om exact te zijn; op Zeeuwse voetbalvelden werden gemiddeld 4,21 goals per wedstrijd gescoord. Absoluut gezien werden de meeste goals gescoord bij wedstrijden in Zeeuws-Vlaanderen: 1693 doelpunten. Niet vreemd want daar zijn ook de meeste wedstrijden gespeeld: 424.

Gemiddeld gezien staat de regio Zeeuws-Vlaanderen echter onderaan met 3,99 goals per wedstrijd. Hier staat de regio Bevelanden bovenaan: gemiddeld 4,41 goals in 347 wedstrijden.

Hieronder zijn de gescoorde doelpunten uitgesplitst per regio.

Feitjes 1 - In slechts 32 wedstrijden (van de 1264) werd niet gescoord.

- VC Vlissingen (zon) speelde het vaakst op eigen veld met 0-0 gelijk: drie keer.

Top vijf

Ook zijn we op zoek gegaan naar het veld waar het afgelopen seizoen de meeste doelpunten zijn gescoord. We hebben de top vijf van Zeeuwse velden op een rijtje gezet.

Op het hoofdveld van Sportpark Irislaan in Vlissingen zijn dit seizoen de meeste goals gescoord van alle Zeeuwse velden. Dat is niet verwonderlijk omdat er drie ploegen hun thuiswedstrijden spelen: Vlissingen (zon), Vlissingen (zat) en Zeeland Sport. Op dat veld werden 155 doelpunten gescoord.

Op de tweede plaats eindigde het veld van Apollo'69 in 's-Gravenpolder. Hier werd 121 keer het net gevonden. Op dit veld werd dan ook gemiddeld het meest gescoord. Een ongekend hoog moyenne van 8,07 doelpunten per wedstrijd (in vijftien duels).

In 's-Gravenpolder werd je als toeschouwer dus op je wenken bediend. Verslaggever Jan-Jaap Corré ging er kijken.

Meest doelpuntrijke duels in Zeeland

Top tien 19-9-2017 Duiveland - Vosmeer 17-1 14-10-2017 Apollo'69 - Halsteren (zat) 4-10 31-8-2017 Veere - Kwadendamme 13-0 2-9-2017 Vosmeer - FC De Westhoek 3-10 10-9-2017 HVV'24 - Corn Boys 13-0 16-9-2017 STEEN - Vosmeer 10-3 23-1-2018 GOES - Philippine 9-4 3-2-2018 Apollo'69 - Hansweertse Boys 11-2 18-11-2017 Bevelanders - RCS 0-12 21-4-2018 DwO'15 - Hansweertse Boys 7-5 27-5-2018 Groede - NSV 7-5

Rutger van Rossum kopt Kloetinge naar een 2-0 voorsprong (foto: Ron Quinten)

Feitjes 2 - Vosmeer incasseerde de meeste tegendoelpunten in thuisduels: 55 goals. In dit klassement staat Corn Boys tweede (54 goals). - Luctor Heinkenszand kreeg, samen met Yerseke, de minste tegengoals in thuisduels: negen tegentreffers. - Luctor Heinkenszand is samen met Halsteren (zat ) het meest trefzeker in uitwedstrijden op Zeeuwse bodem. Beide ploegen hebben 67 treffers gescoord. - In wedstrijden op het veld van kampioen Clinge werden opvallend genoeg de minste goals gescoord: 41 doelpunten in 14 wedstrijden (2,93 gemiddeld).

Overzicht

Op de kaart hieronder kun je het complete overzicht vinden van gescoorde doelpunten op Zeeuwse velden.

Overzicht Zeeuwse voetbalvelden