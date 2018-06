Eredivisionist Groene Ster trekt nog twee spelers aan

Groene Ster Vlissingen viert een doelpunt (foto: Paul ten Hacken)

Groene Ster plaatste zich afgelopen seizoen net niet voor de play-offs om het landskampioenschap. Komend seizoen doen de zaalvoetballers uit Vlissingen een nieuwe poging. Dat zal gebeuren zonder Salim Ben Sellam, die gestopt is. Joran Maliepaard is naast Eisati en Salhi nieuw in de selectie van trainer Samir Yaqoobi.