Nieuw hotel Kamperland richt zich niet op toeristen, maar op bijen

Gaatjes om te slapen

Geen jacuzzi's, kingsize bedden of een sauna in de hotelkamers. Nee, bijen zijn toch meer van het back to basic. Een bijenhotel is niet veel meer dan een houten kist met stukjes boomstam, dennenappels, en andere soorten hout vol met gaatjes. De kist hangt op een paal zodat de bijen er makkelijk bij kunnen.

De kinderen hebben les gekregen over het hotel en kunnen dus haarfijn uitleggen hoe het allemaal zit. "In die gaatjes kunnen ze slapen en eitjes leggen", vertelt een leerling uit groep 7. Haar vriendinnetje vult haar aan over waarom die bijen toch zo belangrijk zijn. "De bijen bestuiven alle bloemen en als wij geen fruit eten overlijden we. Dus eigenlijk zouden wij zonder bijen niet kunnen overleven."

Basisschool De Kamperschouw opende vandaag een bijenhotel (foto: omroep zeeland)

Spannend en een beetje eng

De kleuters van De Kamperschouw vinden het allemaal maar spannend. Vol verwachting kijken ze hoe het hotel wordt opgehangen. "Ik vind het leuk, maar ook wel een beetje eng, want ze kunnen prikken", vertelt een kleuter. Maar waar de één het spannend vindt, kan de ander bijna niet wachten totdat de eerste bijen zijn ingecheckt. "Nou ik ga wel goeiemorgen zeggen als ze er zijn hoor", vertelt Roxy.

Roxy en haar vriendinnen weten het zeker, het gaat druk worden in hun hotel. "Ik denk wel dat er honderd bijen gaan komen", zegt Massa. Haar vriendinnen schieten in de lach. Angelica weet het nog niet helemaal en Roxy zet in op een wat lager aantal. "Misschien 21." En dan weet Angelica het zeker. "Het worden er 14."

Geen aardbeien zonder bijen

Van de 360 soorten wilde bijen wordt de helft met uitsterven bedreigd. De gemeente Noord-Beveland ziet de beestje graag rondvliegen op het eiland. "Dat heeft te maken met de biodiversiteit. Bijen zorgen voor kruisbestuiving", legt wethouder Schenkelaars uit.

"Ik hoorde net een kindje uit groep 1 zeggen dat hij zo verzot is op aardbeien", gaat de wethouder verder. "Nou je kunt je toch niet voorstellen dat er dadelijk geen aardbeien meer zijn omdat er geen bijen meer zijn. Of dat je het raam open doet en dat je geen vogels meer hoort?"

De Kamperschouw was vandaag niet de enige basisschool waar een bijenhotel werd geopend. Ook op het schoolplein van Het Stelleplankier in Colijnsplaat staat vanaf vandaag een bijenhotel.