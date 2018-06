Deel dit artikel:











Crossen door de Zeeuwse klei in Wemeldinge

Het crossterrein van MC De Sproeier in Wemeldinge is geschikt voor de beginnende crosser. En dat komt goed uit, want presentator Jan-Jaap Corré van het sportprogramma Onze Club is zo'n beginner. 'Het is een hard circuit dat uit echte Zeeuwse klei bestaat', zegt bestuurslid Wim de Jonge over het terrein van MC De Sproeier dat al vijftig jaar in gebruik is.

Trainer Frank Rottier begeleidt Jan-Jaap bij zijn kennismaking met de motocross. Hij vertelt uit hoe er gestart moet worden en waar op gelet moet worden tijdens het rijden. Deskundige Wesley de Jonge legt uit dat er diverse soorten crossmotoren zijn, met verschillende kenmerken. Hij laat een 65 cc, een 85 cc, een 125 cc, twee 250 cc en een 450 cc motor zien. Daarnaast laat De Jonge de verschillende klassen waarin gereden wordt de revue passeren. Deskundige Wesley de Jonge geeft uitleg (foto: Omroep Zeeland) Clubicoon Henk Meerman vertelt over de tijd dat hij nog als motocrosser actief was. Hij heeft mooie herinneringen aan onder meer de Strandcross in Vlissingen, maar raakte ook zwaar geblesseerd. Volgens Meerman is hij geen uitzondering. "Dat hoort erbij. Als je niets hebt gehad, heb je niet gereden." Vrijwilligers en talenten Ali en Sjaak Rottier zijn de vrijwilligers van MC De Sproeier. Zijn hebben geen verleden als crossers, maar verzorgen vooral de catering in het clubgebouw, waar het met wedstrijden flink druk kan zijn. Danny van de Bosse en Chris Moelker zijn de talenten van de vereniging. Waar Moelker het vooral bij wedstrijd in de omgeving houdt, ging Van de Bosse voor zijn sport al naar verschillende landen. Presentator Jan-Jaap Corré met de talenten Danny van de Bossse en Chris Moelker (foto: Omroep Zeeland) Onze Club is iedere zondagavond te zien bij Omroep Zeeland op televisie. De uitzending begint om 18.10 uur en wordt ieder halfuur herhaald. Op www.omroepzeeland.nl/onzeclub zijn alle afleveringen terug te kijken.