Zeeuwse havendagen in teken van vacatures

De Zeeuwse Havendagen van komend weekend staan grotendeels in het teken van personeelstekorten. Bedrijven in de havens zitten te springen om personeel en dat is de aanleiding om zowel in Vlissingen als in Terneuzen zaterdag carrièremarkten te organiseren.

(foto: Omroep Zeeland / Otto Vosveld) Bedrijven presenteren hun vacatures en voor mensen die hun vaardigheden op gebied van solliciteren nog willen aanscherpen zijn er gratis workshops. Jongeren kunnen deelnemen aan een mini-zonnebotenrace, windmolens maken of een eigen zeesluis bouwen. Voor de carrièremarkten worden ook 3200 werkzoekenden uitgenodigd die een logistieke, administratieve, technische en/of productiefunctie zoeken.