Integriteitsonderzoek Veere richt zich op beoogd VVD-wethouder

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

In het persbericht laten de drie partijen (SGP/ChristenUnie, DTV en VVD) weten dat ze burgemeester Van der Zwaag hebben gevraagd om de wethouders Arie Schot (SGP/CU) en Marcel Steketee (DTV) volgende week woensdag te beëdigen.

De benoeming van de drie nieuwe Veerse wethouders ging vorige week donderdag op het laatste moment niet door, toen er een nieuwe melding binnen was gekomen over de integriteit van een van de drie wethouders. De gemeente Veere wilde toen niet zeggen om welke beoogde wethouder het ging.

Conclusies ingetrokken

Onderzoekbureau Berenschot had eerder in de week de drie wethouders al goedgekeurd, maar daar moest het onderzoeksbureau op terugkomen. Omdat ze niet met zekerheid konden zeggen of de nieuwe melding wel of geen invloed zou hebben op hun conclusies.

Bert van Halderen is sinds 2010 lijsttrekker voor de VVD in de gemeente Veere en zit ook al sinds die tijd in de gemeenteraad. De resultaten van het integriteitsonderzoek worden aanstaande vrijdag verwacht.

Tweede onderzoek in korte tijd

Vorige maand legde wethouder Jaap Melse (SGP/ChristenUnie) zijn functie nog neer naar aanleiding van een integriteitsonderzoek. De wethouder werd beschuldigd van belangenverstrengeling. Hij had appartementen gekocht in het nieuwe duinhotel Tien Torens in Zoutelande. Terwijl de eigenaar van het hotel ook plannen heeft voor een hotel in Domburg, waar Melse over moest beslissen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat Melse niet heeft gehandeld zoals een goed wethouder betaamt. Behalve onderzoek naar de aankoop van de appartementen in Zoutelande is ook de verbouwing van een schuur op zijn erf en zijn aandeelhoudersschap bij bouwbedrijf Melse Maljaars b.v. onderzocht.

Lees ook: