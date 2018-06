Hoe Van Heukelom moest wennen aan het leven van een gewone burger

We spreken de 68-jarige George van Heukelom als hij aan het klussen is in het huis van zijn dochter. "Wat ik goed kon, is opruimen. En men zegt dat ik ietwat kan schilderen. Dus toen hebben ze gedacht: Laten we die ouwe maar een kwast in de hand geven."

Twaalf jaar lang woonde u zo'n beetje in het provinciehuis. Hoe was de overgang naar het 'gewone' leven?

"Ik heb het weleens vergeleken: Je rijdt in een trein met heel veel coupés waarin heel veel mensen zitten. Op een gegeven moment stopt de trein. Dan zetten ze je er met je koffertje uit en daarna zwaaien ze allemaal. De rest gaat door. En jij staat daar met je koffertje en denkt: Wat nu? Ja, het was best even een overgang."

Het is in één keer bam, uit! Ik moest echt wel even met m'n hoofd schudden." George van Heukelom, oud-gedeputeerde

Wat voor gevoel gaf dat?

"Het gaf in het begin best een beetje een onrustig gevoel. De twaalf jaar dat ik provinciebestuurder was, was een enorm intensieve periode. Eigenlijk was ik dag en nacht aan het werk. En je kan het niet geleidelijk afbouwen. Het is in één keer bam, uit! Ik moest echt wel even met m'n hoofd schudden. Toen ik begon, dacht ik: Is het echt waar dat ik nu gedeputeerde ben? Nu is het: Oh ja, ik ben geen gedeputeerde meer. Dat was wel even moeilijk."

Van Heukelom: Ze zeggen dat ik ietwat kan schilderen (foto: Omroep Zeeland)

Heeft u daar hulp bij gehad?

"De enige hulp die ik altijd gehad heb, is mijn vrouw. Die is psycholoog, psychiater en financieel expert. Zij is overal goed in. Mijn vrouw heeft het heel goed opgevangen."

Hoe heeft zij u er doorheen gesleept?

"Gewoon door te zeggen: Zullen we dit of zullen we dat? En: Wat denk je hiervan? En toen kreeg ik gelukkig ook weer wat aanbiedingen...."

Op welke aanbiedingen bent u ingegaan?

"Ik ben eerst een eigen adviesbureautje begonnen. Ik dacht: Je weet maar nooit. En ik heb klussen gedaan voor een zorginstelling en een onderwijsinstelling. Verder zit ik in de Raad van Toezicht van een school en ik ben voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Zeeuwland."

Weet je...die grote druk is eraf. Dat moeten! Wat dacht je! 's Ochtends met je vrouw ontbijten. Of dat geen weelde is!" George van Heukelom, oud-gedeputeerde

Bijna net zo druk als toen u gedeputeerde was dus?

"Dan weet je niet wat gedeputeerde is. Weet je...die grote druk is eraf. Dat moeten! Ik had soms elf of twaalf vergaderingen op een dag. En dan het secretariaat achter je kont aan dat je dit of dat weer moet doen! Als ik dat vergelijk met nu! Wat dacht je! 's Ochtends met je vrouw ontbijten. Of dat geen weelde is!

Hoe ziet zo'n ontbijt eruit?

"Gewoon met z'n tweeën. We hebben veel vruchten op tafel. Tijd om lekker te praten. We bidden en danken voor het eten, lezen samen in de bijbel en praten daarover. We nemen samen de dag door. Dat is zo mooi joh!"

Dus uw relatie heeft ook weer een stevige boost gekregen?

"Jaah! Dat was wel nodig, hahaha!"

Hobby's

Het mooie van tijd over hebben, is dat er ook tijd is voor ontspanning. En daarom stapt Van Heukelom af en toe in een bijzondere flightsimulator.