Groeiende vraag naar woningen voor arbeidsmigranten in Zeeland

Luchtfoto van Roompot vakantiepark bij Bruinisse (foto: Roompot)

Roompot Vakanties ziet naar eigen zeggen de vraag van werkgevers voor de huisvesting van arbeidsmigranten sterk toenemen. Daarnaast is er een grote vraag vanuit de zakelijke markt voor de huur van vakantiewoningen voor bedrijfsuitjes.

'Strikte voorwaarden'

Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen, heeft Roompot Vakanties besloten om een deel van de huisjes beschikbaar te stellen voor deze zakelijke markt, zij het onder 'strikte voorwaarden'.

Entree van Roompot vakantiepark in Cadzand-Bad (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen bij Roompot stijgt de vraag naar woningen voor arbeidsmigranten. Ook Landal krijgt verzoeken om huisjes toegankelijk te maken voor deze groep mensen. Landal kijkt volgens een woordvoerder per keer of het past binnen een park. Er zijn op dit moment geen plannen om huisjes of een gedeelte van de vakantieparken in Zeeland te reserveren voor de arbeidsmigranten.

Marina Beach

Bij een ander vakantiepark, Marina Beach in Hoek, moeten de arbeidsmigranten juist vertrekken, na klachten van de andere bewoners. De termijn die de gemeente had gesteld is afgelopen zaterdag verlopen, maar lang niet alle arbeidsmigranten zijn vertrokken. Vooralsnog treedt de gemeente niet tegen hen op.

