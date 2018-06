Daken met zonnepanelen Hulst extra onderzocht 'Better safe than sorry'

Zaterdag brak er brand uit op een dak met zonnepanelen. (foto: HV Zeeland )

Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak van de brand is, "en om te kijken of het een incident was of dat aanvullende maatregelen nodig zijn", laat Jurgen Pijcke, directeur van Woonstichting Hulst weten.

45 daken met zonnepanelen Hulst extra onderzocht

De woonstichting heeft een installateur de opdracht gegeven de zonnepanelen van de 45 huizen aan de Oude Polderstraat en de Janseniuslaan te onderzoeken.

Better safe than sorry

Pijcke verwacht dat de expert die de brandoorzaak onderzoekt in de loop van de week met zijn resultaten komt. Tot die tijd rijden medewerkers van de woonstichting door de wijk om de huizen visueel te controleren. "Better safe than sorry", vat Jurgen Pijcke het samen.

