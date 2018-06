Waar komt die stank in Zierikzee nou vandaan?

"Het ruikt naar rotte eieren", zegt de één, een ander vindt het meer naar "open riool" ruiken en weer een ander vindt het "allemaal best meevallen", maar ruikt het wel. Omwonenden van de Ronde Weel merken dat de werkzaamheden bij het water zijn begonnen, want sinds vrachtwagens met aarde hun lading lossen in het meertje is de stank niet van de lucht.

Door de bodem op te hogen, hoopt de gemeente de stank voorgoed weg te krijgen (foto: Omroep Zeeland)

Bart van der Drift werkt voor aannemer Van Gelder, die de aarde in het water stort, en kan haarfijn uitleggen waar de stank vandaan komt. "Het water is vijftien meter diep, zo diep als een flatgebouw hoog is. Dat moet een stuk ondieper worden, daarom storten we er nu aarde en zand in. Doordat we nu de eerste 12.000 kuub hebben gestort, krijg je wat grondroering in de diepte, waardoor er ook stank vrijkomt. Er komen gassen uit de bodem vrij en die ruik je."

Nog vier jaar in de stank

In totaal wordt er de komende vier jaar 60.000 kuub zand en aarde in de Ronde Weel gestort. Daarna is het water nog vier meter diep. Eens in de zoveel tijd wordt aarde van een bouwproject naar het meertje gebracht en gestort. Uiteindelijk moeten de meters extra aarde er volgens de gemeente voor zorgen dat inwoners van Zierikzee nooit meer in de stank hoeven te zitten, maar dat betekent dat ze de komende vier jaar nog wel met de stank zullen moeten leven.

De gemeente Schouwen-Duiveland laat weten dat de brandweer voor de zekerheid metingen heeft verricht in de wijk bij de Ronde Weel. Daarbij zijn lage concentraties van zwavelwaterstof gemeten, maar dat deze concentraties niet gevaarlijk zijn voor de omgeving. De grondwerkzaamheden worden dinsdag beëindigd en worden op z'n vroegst na de zomer weer opgepakt.