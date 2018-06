Van Halderen: Melding kwam als een donderslag bij heldere hemel

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

Tot vandaag was niet bekend tegen welke wethouder een integriteitsonderzoek loopt. Vanmiddag stuurden de drie coalitiepartijen een persbericht met de boodschap dat twee van de drie beoogde wethouders van de SGP/ChristenUnie en DTV woensdag worden benoemd en die van de VVD niet.

Van Halderen kan nog niet benoemd worden, omdat de resultaten van het onderzoek pas vrijdag worden verwacht. Van Halderen benadrukt dat hij volledig achter het besluit staat om de beoogde wethouders Schot (SGP/ChristenUnie) en Steketee (DTV) woensdag wel te benoemen. "Uit collegialiteit vind ik dat prima. De coalitie moet aan de slag", zegt Van Halderen. "Doorslaggevend om de benoeming naar woensdag te verschuiven is transparantie. En duidelijk maken dat de coalitie er staat."

't Ging te lang duren

Een andere factor die meespeelde was de tijd die de oppositiepartijen nodig hebben om te reageren op de uitkomsten van het onderzoek. "Sommige oppositiepartijen zeggen dat ze de resultaten eerst intern willen bespreken en dat ze vrijdag niet meteen kunnen reageren." Aangezien dat nog wel eens anderhalf tot twee weken zou kunnen duren, vonden de coalitiepartijen dat ze daar niet meer op konden wachten.

Tegen Van Halderen en de andere twee kandidaat-wethouders was al een integriteitsonderzoek gedaan, waarvan de resultaten begin vorige week bekend werden. Uit dat onderzoek kwam niks naar boven wat een benoeming kon tegenhouden. Tot woensdag, toen er een nieuwe melding over Van Halderen binnenkwam.

'Minder leuke situatie'

"Ik kreeg zelf pas donderdagmiddag te horen dat er een melding was gedaan. En dat kwam als een donderslag bij heldere hemel", vertelt Van Halderen die er verder nuchter onder blijft. "Voor mij is dit een minder leuke situatie", waarna hij uitlegt dat dit geen belemmering mag zijn om de andere twee wethouders wel alvast te benoemen.

Van Halderen weet waar de melding over gaat en door wie die is gedaan, maar gedurende het onderzoek wil hij daar niks over zeggen. Hij wil evenmin zeggen of hij vertrouwen heeft in een goede afloop: "Ik heb er vertrouwen in dat de feiten op een rijtje worden gezet. En als er een melding binnenkomt, moet die worden onderzocht."

