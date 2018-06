Oranje niet naar het WK? Dan maar supporter van de Belgen...

In café Benelux in Koewacht, precies op de grens met België, zijn de Rode Duivels favoriet. Tientallen Belgen hebben daar gekeken naar hun team dat Panama met 3 - 0 versloeg. In de kroeg ook een paar Nederlanders, die hun sympathie voor de Belgen niet onder stoelen of banken steken. Zoals deze man, die 500 meter van het café woont, in Nederland. "Nu Nederland niet meedoet, ga ik maar naar de buren", lacht hij. "Ik gun het de Belgen van harte."

Belgische vlaggen

Aan de Nederlandse kant van de grens, in Zeeuws-Vlaanderen, wonen heel wat Belgen. En dat is goed te zien aan de Belgische vlaggen die vanwege het WK buiten zijn opgehangen. "Mijn buren houden niet van voetbal, ik heb helemaal geen problemen met ze", zegt een Belg die in Vogelwaarde woont. "En ik plaag de Ollanders er ook niet mee. Kom op zeg, ik ben een volwassen vent."

Allemaal samen leven

"Ik leef veertig uur per week tussen de Belgen", zegt een Nederlander die in Gent werkt en in de kroeg naar het voetballen komt kijken. "We leven hier in de grensstreek allemaal samen, Belgen en Nederlanders door elkaar. Ik ben nu supporter van de Belgen, dat vind ik heel normaal. Alleen als Nederland aan het WK mee had gedaan... ja dan lag het anders natuurlijk."

Belgen en Nederlanders kijken in Koewacht samen naar het WK.