Zo zet je het 'perfecte' kopje koffie

Dat is volgens koffiedeskundige Annemarie Tiemes ook logisch. "Koffie wordt overal op een andere manier gezet. De apparatuur is niet hetzelfde en ook de koffie die gebruikt wordt is niet overal hetzelfde. Daarnaast heeft het weer er ook mee te maken, want koffie wordt beïnvloed door de vochtigheidsgraad in de lucht." Maar wat is nu volgens Tiemes het 'perfecte' kopje koffie?

Stap 1: Gebruik gefilterd kraanwater (foto: Omroep Zeeland)

Gefilterd water

Koffie bestaat voor zo'n 98% uit water. Het gebruik van 'goed' water is dus heel belangrijk. Je kunt water uit de kraan pakken, maar het is beter om gefilterd water te gebruiken. Er zijn dure filtersystemen, maar voor huishoudelijk gebruik is een filterkan net zo makkelijk. Gewoon de kan vullen met kraanwater en even wachten tot het doorgelopen is. Wanneer het water gefilterd is, moet het verhit worden. Hiervoor maak je gebruik van een waterkoker tot het kookt.

Stap 2: Water eerst goed laten koken (foto: Omroep Zeeland)

Papiersmaak

Voor het zetten van koffie maak je gebruik van een glazen kan met een metalen filterhouder, waarin een papieren filter moet worden geplaatst. Met het gekookte water spoel je daarna eerst de filter door. Dit heeft twee redenen. De glazen wordt op deze manier voorverwarmd en het papier verliest zijn papiersmaak.

Stap 3: Filter altijd eerst nat maken (foto: Omroep Zeeland)

Koffiebonen

Voor het zetten van het perfecte kopje koffie gebruik je natuurlijk echte koffiebonen die eerst in een koffiemolen worden gemalen. In dit geval maakt Tiemens gebruik van 30 gram koffiebonen van Friedhats. Deze bonen zijn geroosterd door Lex Wenneker die Nederland vanaf 20 juni vertegenwoordigt op het WK Barista in Amsterdam. De vers gemalen bonen verliezen binnen 30 minuten 50% van hun aroma en smaak. Malen net voor gebruik is dus aan te bevelen.

Stap 4: Door koffiebonen zelf te malen behoudt je de smaak (foto: Omroep Zeeland)

Smalle tuit

Wanneer je de bonen hebt gemalen gooi je het water in de glazen kan weg en giet de versgemalen koffie in het filter. De kan plaats je daarna op een weegschaal, zodat je in de gaten kan houden hoeveel water je gebruikt. Voor het opschenken van de koffie maak je gebruik van een schenkketeltje met een mooi smalle tuit. Hierin doe je het water dat je zojuist hebt gekookt. Door deze smalle tuit kun je gecontroleerd het water opgieten.

Stap 5: Altijd een schenkketeltje gebruiken met smalle tuit (foto: Omroep Zeeland)

Rustig opgieten

Je giet in eerste instantie een klein beetje heet water (93-94 graden Celsius) op de koffie en laat dit even staan. Het is namelijk vers geroosterde koffie en bevat nog CO2 gas. Door het hete water zie je de koffie omhoog komen en het gas ontsnappen. Hierna blijf je heel langzaam water opgieten tot zo'n 500 gram water is gebruikt. Nu is het wachten totdat het water is doorgelopen.

Stap 6: Koffie met een ronde beweging rustig opgieten (foto: Omroep Zeeland)

Kopje koffie

Het filter met koffiedrab haal je van de glazen kan en kun je bewaren totdat het is afgekoeld. Je hoeft het namelijk niet weg te gooien, want het is uitstekend bruikbaar voor in de tuin. En dan het moment waarop je hebt gewacht. Je schenkt de koffie in een kop en genieten maar.........