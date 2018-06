Zeeland wordt wakker: koffie, WK voetbal en ongeluk Krabbendijke

Het perfecte kopje koffie (foto: Omroep Zeeland)

Maar eerst koffie! Veel mensen zweren erbij: een stevig kopje koffie voordat ze 's morgens de deur uit gaan. Het maakt al decennialang deel uit van onze cultuur. De een zet hem 'ouderwets' met een filter, de andere met behulp van cupjes en de volgende weer met de hand en versgemalen bonen. Maar hoe zet je nou eigenlijk het perfecte kopje koffie?

Lees ook:

Gebroederlijk naast elkaar keken in Koewacht Belgische én Nederlandse fans naar de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK (foto: Omroep Zeeland )

Gisteren debuteerde de Rode Duivels tegen Panama op het WK Voetbal in Rusland. Onze zuiderburen konden zich geen betere start wensen, want de tegenstander werd met 3-0 verslagen. In Koewacht keken fans van de Rode Duivels gespannen naar de wedstrijd, en onder fans zaten niet alleen maar Belgen...

Lees ook:

Gewonde en schade bij ongeluk Krabbendijke (foto: HV Zeeland)

Op de Oude Rijksweg bij Krabbendijke is gisteravond een automobilist gewond geraakt. Een bestuurder van een personenauto merkte te laat op dat zijn voorganger vaart minderde om af te slaan.

Lees ook:

Damherten steken snel een bospad over op de Haringvreter in het Veerse Meer (foto: Pieter de Bruijne )

Het weer

Veel bewolking en soms een drup regen of motregen. In de loop van de middag droog, met af en toe zon en middagtemperaturen tussen 19 en 21 graden. Daarbij een zwakke tot matige zuidwestenwind.