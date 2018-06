Niet alleen toeristen, ook criminelen zoeken rust in Zeeland

Marga Vermue, burgemeester van de gemeente Sluis, heeft ervaring met ondermijning. "In de jaren dat ik burgemeester van de Brabantse gemeente Cranendonck was, kwam het minstens vijf keer per jaar voor dat we een pand sloten vanwege drugsteelt- of handel. Ik denk dat dit soort criminaliteit in Zeeland ook plaatsvindt, maar dat we het vaak niet weten."

Vermenging onder- en bovenwereld

Bij ondermijnende criminaliteit gaat het om de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Bijvoorbeeld door hennepkwekerijen in woonwijken, waardoor buurtbewoners in een brandgevaarlijke situatie terechtkomen. Of door witwassen, waarbij criminelen hun geld steeds meer investeren in panden en huisjes op recreatieparken.

Door veel water en havens is Zeeland aantrekkelijk voor criminelen (foto: Omroep Zeeland)

De afgelegen locaties in het buitengebied van Zeeland zijn extra aantrekkelijk voor criminelen. Ook de combinatie van water en havens biedt criminelen veel mogelijkheden voor transport van verboden middelen en goederen. Dat bleek eerder uit het zogenoemde ondermijningsbeeld van Zeeland.

Van Brabant naar Zeeland

In dat ondermijningsbeeld kwam ook naar voren dat Brabantse criminelen hun zaken naar Zeeland verplaatsen, nu Brabant bovenop ondermijnende criminaliteit zit.

Volgens burgemeester Marga Vermue is de burger keihard nodig om ondermijning tegen te gaan. "We roepen iedereen op om opvallende praktijken en signalen door te geven. Desnoods via Misdaad Anoniem."

Bij ondermijning raken onder- en bovenwereld met elkaar verweven (foto: Omroep Zeeland)

Donderdag 21 juni houdt burgemeester Vermue van 9:00 tot 10:00 uur een speciaal spreekuur op het gemeentehuis in Oostburg om inwoners in de gelegenheid te stellen mogelijke criminele activiteiten te melden.

50.000 euro extra

De Week van de Ondermijning duurt nog tot vrijdag en is een initiatief van de Provincie Zeeland. De provincie trekt tot en met 2019 jaarlijkse 50.000 euro extra uit om ondermijning tegen te gaan.