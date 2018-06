Lijmpoging coalitie Kapelle definitief mislukt

Raadszaal Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

"Gistermiddag hebben we bij elkaar gezeten om te kijken of er een mogelijkheid is om verder met elkaar te gaan", vertelt VVD-wethouder Jon Herselman. "De standpunten zijn ongewijzigd gebleven, dus we konden maar één conclusie trekken: lijmen had geen zin meer."

'Vertrouwen was niet groot genoeg'

De breuk ontstond toen op 29 mei de oppositiepartijen in de raadsvergadering voorstelden de koopzondag in de hele gemeente te verruimen. Eerder hadden de drie coalitiepartijen in een akkoord afgesproken dat alleen in Wemeldinge de winkels op zondag hun deuren mochten openen. Toch steunde coalitiepartij VVD het voorstel.

Daarmee is volgens de SGP het vertrouwen in de VVD als coalitiepartner verspeeld, iets wat Herselman niet begrijpt. "We werken al twaalf jaar samen met de SGP en het CDA. Dat is niet alleen hosanne, er zijn ook problemen met elkaar overwonnen. Met name de laatste vier jaar hebben we veel vertrouwen getankt. Dan denk je dat je met dat vertrouwen over zo'n clash kan stappen, maar dat bleek niet mogelijk te zijn."

Hoe nu verder?

De VVD heeft vier zetels, het CDA twee. "Zes van de vijftien zetels is een duidelijke minderheid, dat betekent dat we opnieuw moeten gaan kijken om tot een meerderheid te komen", legt Herselman uit. Hij heeft al een partij op het oog. "Maar dat ga ik nu niet melden, dat weten die andere partijen ook nog niet."

Jon Herselman: "Als het teruggedraaid zou kunnen worden, dan weet ik zeker dat we allebei anders gehandeld zouden hebben."

Vanavond bespreekt de gemeenteraad de vervolgstappen om tot een meerderheid te komen. Hoelang het gaat duren voor er een coalitie is, kan Herselman nog niet zeggen. "De liefde moet van twee kanten komen, er zijn meerdere partijen nodig om die meerderheid te vormen."