Landelijke staking legt streekvervoer vanaf maandag plat

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

De landelijke staking volgt op een reeks stakingen en acties. De reden is een al langer lopend conflict met de werkgevers in het streekvervoer over werkdruk en lonen.

Loonsverhoging en pauzes

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke tweeënhalf uur een (plas)pauze. De afgelopen weken organiseerden de bonden estafettestakingen, steeds in een ander deel van het land. In april en mei staakten Zeeuwse buschauffeurs.

Volgens buschauffeur en FNV-lid Jack d'Hooghe uit Terneuzen schieten de onderhandelingen niet op. "Werkgevers nemen ons na vele stakingsdagen, landelijk en regionaal, nog steeds niet serieus. We praten al jaren over de werkdruk, maar maatregelen blijven uit. We gaan door met acties tot er concrete afspraken liggen over het terugdringen van die werkdruk."

Stakende buschauffeurs in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

De druk gaat omhoog

Met de staking voert de vakbond de druk verder op. Twee verkenners zijn vorige week aan de slag gegaan om alsnog een oplossing te vinden voor het oplopende conflict. FNV: "Zij krijgen dus in ieder geval deze week de tijd om met name de werkgevers te bewegen om concrete en goede afspraken te maken over werkdruk en loon."

Lees ook: