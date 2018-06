Vluchtende scooterrijder eindigt op de grond

Politieauto (archief) (foto: ANP)

De scooterrijder uit Goes sloeg gisteravond rond 21.20 uur zonder te kijken rechtsaf de Wijngaardstraat in Goes in. Toen agenten hem daar een stopteken voor gaven, ging de jongen er met zijn bijrijder vandoor.

Bestuurder en bijrijder werden gelanceerd

Hij vluchtte het Sint Adriaanstraatje in, waardoor de politie moest omrijden. Toen agenten even later de Grote Markt opreden, zagen ze de scooter op de grond liggen. Uit camerabeelden bleek dat een auto die uit de Korte Kerkstraat kwam, de scooter aan de zijkant had geraakt. De verdachte en bijrijder werden gelanceerd.

De bestuurder is met pijnklachten ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hij kan een proces-verbaal verwachten voor gevaarlijk rijgedrag en rijden zonder rijbewijs.