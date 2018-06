Zeeuwse organiseert Barista-WK; 'Koffie beheerst mijn leven'

Ze volgde een aantal cursussen, waaronder 'Latte Art' en er ging een wereld voor haar open. "Ik dacht dat ik wel iets wist over koffie, dus wilde de beginnerscursus even combineren met de cursus voor gevorderden. Maar dat viel vies tegen. Het werd al snel duidelijk dat ik helemaal niets wist en dat ik eigenlijk niet eens een fatsoenlijke espresso kon maken."

Barrista maakt een tekening met melkschuim in koffie (foto: rechtenvrij)

Tiemes was sommelier in restaurant De Mosselbank in Philippine en kreeg al snel in de gaten dat er tussen wijn en koffie veel overeenkomsten waren. "Maar vooral de verschillende smaakcombinaties maakte me heel nieuwsgierig. Bij wijn heb je zo'n vierhonderd verschillende smaken, maar bij koffie zijn dat er zo'n achthonderd." De eerste drie jaar combineerde ze haar werk met haar hobby. Totdat ze reageerde op een vacature bij 'The Specialty Coffee Association'. "Dat veranderde haar leven compleet."

'Gelijk aan de bak'

Tiemes werd 'national coördinator' voor Nederland en viel meteen met haar neus in de boter. "Ik werd meteen ingeschakeld bij de organisatie van het Wereldkampioenschap, dus moest gelijk aan de bak."

Inmiddels geeft ze over de hele wereld trainingen aan nieuwe leden. Het reizen kost veel tijd en energie, maar Tiemes heeft nooit spijt gehad van haar keuze. "Kijk wijn is leuk, maar koffie heeft 'koffiemensen'. Het is een hechte gemeenschap en iedereen helpt elkaar. Koffie is een soort van magisch woord." Ze zegt dan ook altijd: "I can live without coffee, but I can't live without coffee people."

Relatie

Het feit dat Tiemes zoveel reist heeft ook consequenties voor haar privéleven. "Omdat ik zo weinig thuis ben, heb ik bijvoorbeeld geen hond. En dat terwijl ik gek op huisdieren ben." Ze heeft wel een kat, maar daar wordt door een goede vriend voor gezorgd als ze weg is. Ook een relatie is erg moeilijk. "Er is niemand die dat volhoudt. En ik ben zoveel weg, als ik thuis ben lig ik op de bank of ben aan het werk. Ik heb dus geen tijd heb om iemand te ontmoeten."

fragment van WK Barista 2017 (foto: Speciality Coffee Association )

Van 20 tot en met 23 juni vindt in Amsterdam het prestigieuze Wereldkampioenschap Barista plaats. Er doen barista's mee uit 62 landen, van Brazilië tot China.

Samenspel van perfect gezette koffie en presentatie

Het is volgens Tiemes een samenspel van perfect gezette koffie en de presentatie ervan. "Het is de bedoeling dat de barista's in 15 minuten vier espresso's, cappuccino's en een signature drink te serveren, die beoordeeld worden door een vakkundige jury. De barista mag zelf bepalen welke koffiebonen hij of zij gebruikt."

Tiemes is tijdens het kampioenschap verantwoordelijk voor het 'scorekeepingsteam'. "Ik zit samen met een aantal collega's twee dagen lang in een kleine ruimte achter het podium en hou de puntentelling van alle deelnemers bij. Erg leuk om te doen, maar er zit wel een bepaalde druk achter en dat maakt het ook vermoeiend."

Over de vraag hoe je eigenlijk koffiedeskundige wordt moet Tiemes even goed nadenken. "Veel koffie drinken, opleidingen en cursussen volgen, veel evenementen bezoeken en je passie volgen. In ieder geval heeft dat bij mij geholpen om mijn kennis over koffie te vergroten."

Gelukkig van koffie

Tiemes wordt nog steeds gelukkig van koffie. "Maar ook van wijn hoor. Ik wordt vooral blij van de smaak. Wanneer die goed is en de koffie is met liefde bereid, want dat vind ik erg belangrijk, dan kan ik echt genieten."

Lees ook: