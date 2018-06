Daniëlle Lous maakt album met sfeervolle popsongs

Danielle Lous - My Song For You

Ze omschrijft de songs zelf als 'sfeervolle popsongs, die verhalend zijn en aan kleinkunst doen denken.' Ze voelt zich wel verwant aan Wende Snijders, maar zoekt minder de rauwe kant op. Daniëlle: "Ik ben wel op zoek naar beweging, maar meer vanuit een verzachting. Niet een pleister op de wonden, daar ben ik helemaal niet van, maar wel aanwezig zijn met wat op dat moment is. Er zit eigenlijk geen weerstand in mijn stukken ."

Daniëlle Lous vertrok als 17-jarige uit Zeeland. Ze studeerde aan het conservatorium in Tilburg en volgde in Kopenhagen een opleiding tot zangdocent. Daarnaast heeft ze ook een acteeropleiding gevold. Afgelopen seizoen speelde ze haar theatervoorstelling 'Naakt'. Eerder maakte ze de EP Klein Beginnen samen met gitarist Harry Hendriks. Als het duo Lieve Liedjes geven ze (huiskamer)concerten en spelen op huwelijken, jubilea en uitvaarten. Het album My Song For You verscheen in mei dit jaar en bevat Engelstalig eigen werk.

Zonder oordeel

Eén van de tracks op het album heet zoals het album My Song For You, maar gaat niet over een specifiek persoon. "Het gaat wel in gedachten over iemand die volledig achter je staat, die zonder oordeel naar je kijkt, bij wie je je volledig kan ontspannen. of hoe een dier naar je kijkt of hoe je je kan voelen in de natuur, totaal vrij, over zo'n iemand gaat dat stuk."

Als je meer wilt weten over Daniëlle Lous en haar album My Song For You, ga dan naar haar website.

Daniëlle Lous vertelde over haar album in Zondag in Zeeland met Marcel van den Driest

Lieve Liedjes - Klein Beginnen