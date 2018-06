Heeft er dan echt niemand interesse in de kerkgebouwen van Hansweert en Schore?

De kerk in Schore. (foto: Omroep Zeeland)

De inschrijvingstermijn voor geïnteresseerden om zich te melden verliep gisteren. Eén van de twee moet verkocht worden, want het kerkbestuur heeft niet genoeg geld meer om ze allebei te onderhouden.

Net als op de kerkelijke kijkdag van anderhalve week geleden, was er niet veel animo. "We hebben één inschrijving gehad, maar die viel ver buiten de bedragen die wij als bodem hebben neergezet", vertelt rentmeester Peter Nieuwenhuyzen.

'Mensen denken dat een kerk veel kost'

Hoe hoog die ondergrens is, wil Nieuwenhuyzen niet zeggen, de richtprijs wil hij wel noemen. "We hebben het idee dat mensen denken dat een kerk heel veel kost, daarom hebben we besloten om de richtprijs nu te noemen: 100.000 euro." Daarmee ben je er nog niet. Eerder vertelde Nieuwenhuyzen dat potentiële kopers zich laten afschrikken door bijvoorbeeld het onderhoud van de toren in Schore. "Dat is een kostbare zaak."

De kerkgebouwen in Hansweert en Schore staan sinds maart 2014 te koop door het afnemend aantal leden en het toenemend onderhoud. Het is de bedoeling dat één van de twee kerkgebouwen verkocht wordt. Omdat de gemeente zelf moeilijk kan kiezen, zijn beide gebouwen te koop gezet. "Wij willen de markt laten bepalen welke kerk wij afstoten", zei Peter Nieuwenhuyzen van PKN Hansweert-Schore eerder. "Het is voor onszelf een te emotioneel besluit."

De PKN-gemeente geeft de verkoop nog niet op. "Ik denk dat we na de zomer een tweede ronde gaan doen. We hebben nu gemikt op Zeeland, maar in een tweede ronde kunnen we onze kring uitbreiden met de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant." Het kerkgebouw zou gebruikt kunnen worden als kantoor, bed & breakfast, restaurant of om in te wonen, oppert Nieuwenhuyzen.

