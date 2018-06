Gebruikers weer terug naar Den Dullaert; 'Dit voelt als thuiskomen'

Den Dullaert in Hulst (foto: Facebook Den Dullaert )

Een van de eerste gebruikers die weer terugkeren naar het pand is de Orthodontiepraktijk Hulst. Volgens praktijkmanager Sandra van de Sijpt is het heel fijn om weer in de eigen kliniek thuis te komen. "Dat is bijzonder fijn. Het is echt: oost, west, thuis best."

Halsoverkop op zoek naar locatie

Toen Den Dullaert plotseling sloot, moest ze halsoverkop op zoek naar een tijdelijke locatie. "Het was een bijzonder hectische periode, er moest veel geregeld worden van het ene op het andere moment."

"Het is een beetje als leven uit een koffer. Dat vind je op vakantie eventjes leuk, maar dan ben je vervolgens heel erg blij dat je weer thuis bent."

Uiteindelijk vond ze die tijdelijke noodlocatie dankzij een bevriende tandarts. "Die wees ons op een vrijstaande locatie in Terneuzen, die al volledig ingericht was."

Weer thuis

