Wie een hovenier wil, moet achteraan de rij aansluiten

Hovenier Jan Pouwelse uit Vlissingen ziet de aanvragen van particulieren voor het aanleggen van tuinen en tuinonderhoud stijgen. Hij is ook lid van de branchevereniging voor hoveniers en ziet dat zijn collega's het ook drukker hebben dan andere jaren. "We hebben natuurlijk altijd een piek in het voorjaar, maar nu is het echt een stuk drukker dan vorig jaar. Het is alle zeilen bijzetten."

'Groen is hip'

De hovenier verklaart de toename door de aantrekkende economie, maar er is volgens hem nog meer aan de hand. "Groen is ook hip. We zien dat mensen toch weer meer neigen naar een groene tuin dan naar alleen bestrating."

Natuurlijk is Pouwelse blij dat de zaken goed gaan, alleen zit er ook een keerzijde aan het succes. "We kunnen al het werk maar met moeite aan, omdat we een personeelstekort hebben."

Van honderd naar tweehonderd vacatures

Dat blijkt ook uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Eind 2016 stonden er nog honderd vacatures open in de groensector in Zeeland, een jaar later waren dat er al tweehonderd. Er is te veel vraag en er zijn te weinig geschikte mensen die in aanmerking komen.

Veel mensen denk dat het vies en zwaar werk is." Jan Pouwelse, hovenier

Volgens de hovenier heeft het met het imago van het vak te maken. "Veel mensen denken dat het vies en zwaar werk is." Dat heeft gevolgen voor de klant. Zij moeten soms weken wachten voor een afspraak en dat is niet alleen het geval binnen onze provincie. Pouwelse krijgt zelfs al aanvragen van buitenaf. "Laatst nog uit Rijswijk. Die mensen moesten tot oktober wachten op een afspraak. Ze hoopten dat ze hier in Zeeland sneller aan de beurt waren."

Dus zoekt de hovenier naar andere oplossingen. "We moeten verder kijken dan de groenopleidingen waar nog maar weinig jongeren voor kiezen. We richten ons op zij-instromers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Iedereen kan helpen

Ook andere Zeeuwse hoveniersbedrijven zitten met de handen in het haar en proberen een manier te vinden om met het tekort om te gaan. Het ene bedrijf probeert het piekmoment in het voorjaar en in de zomer uit te smeren over het hele jaar. Een ander groenvoorzieningsbedrijf laat weten dat iedereen die geïnteresseerd is in 'groen' in aanmerking komt voor een baan.