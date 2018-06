Gang van zaken coalitie Veere 'respectloos en beschamend'

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

Vorige week donderdag ging de benoeming van de wethouders in de gemeente Veere op het allerlaatste moment niet door vanwege twijfels over de integriteit van een van de beoogde wethouders. In eerste instantie werd besloten zijn identiteit niet bekend te maken en te wachten met het benoemen van de andere twee wethouders tot het onderzoek was afgerond.

Daar kwam de coalitie maandag op terug. In het persbericht lieten de drie partijen (SGP/ChristenUnie, DTV en VVD) weten dat ze burgemeester Van der Zwaag hebben gevraagd om de wethouders Arie Schot (SGP/CU) en Marcel Steketee (DTV) komende woensdag al te beëdigen. De coalitie wil de 'huidige kwetsbare bestuurlijke situatie' niet langer laten voortduren. Burgemeester Van der Zwaag bestuurt Veere momenteel in zijn eentje.

'Het schaadt het vertrouwen'

'Respectloos en beschamend', vinden PvdA/GroenLinks en CDA de gang van zaken. De oppositiepartijen vinden dat de eerder gemaakte afspraken geschonden worden. "Het schaadt het vertrouwen en de kans op een goede samenwerking. Het belang van de Veerse inwoners is hier niet mee gediend."

Naar verwachting komen de resultaten van het integriteitsonderzoek naar beoogd VVD-wethouder Bert van Halderen komende vrijdag naar buiten.

Lees ook: