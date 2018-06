Middelburgse motorrit wordt eerste 'testcase' voor Satudarah

De rechter zie de motorclub Satudarah als een verboden criminele organisatie (foto: ANP)

Het gaat om de Rit voor de Molukken, een motorrit voor het goede doel, waar traditiegetrouw ook veel Satudarah-leden aan meedoen. Met de motorrit en de daarbij horende optredens wordt geld opgehaald voor kinderen op de Molukken, een goed doel waar de van oorsprong Molukse motorclub een nauwe band mee heeft.

De motorclub Satudarah werd in 1990 opgericht door negen voornamelijk Molukse vrienden. Zij noemden zich de 'erfgenamen der Molukse krijgers'. Op het logo van de club staat een Molukse krijger en de naam van de motorclub komt van 'Satu darah', wat in het Indonesisch en het Maleis 'één bloed' betekent.

Andere jaren deden meerdere Satudarah-leden in vol ornaat mee aan de motorrit. Maar nu de rechter de club afgelopen maandag heeft verboden is het dus de vraag of de leden van de motorclub wel herkenbaar aan de motorrit mogen deelnemen. De organisatie heeft verder geen banden met Satudarah. Wel doen leden van de motorclub tot nu toe ieder jaar mee aan de motorrit.

'Druk intern overleg'

De gemeente Middelburg bekijkt nog of de motorrit kan doorgaan en zo ja, op welke manier. "Er wordt nog druk intern over overlegd", zegt een gemeentewoordvoerder. Hij verwacht dat later vandaag of morgenochtend de knoop wordt doorgehakt.

De advocaat van Satudarah, Erik Thomas, zegt de besluitvorming nauwlettend te volgen, omdat dit een precedent schept voor de rest van Nederland. "Het is nu aan burgemeesters om te bepalen of ze, bijvoorbeeld op basis van een algemene plaatselijke verordening (APV), dingen aanpassen of maatregelen nemen", zegt hij. De gemeente Middelburg is de eerste gemeente die met dit vraagstuk te maken krijgt.

Satudarah gaat waarschijnlijk tegen het verbod in beroep. Thomas wil nu van het OM weten hoe politie en gemeenten in de tijd tot de uitspraak in dat hoger beroep moeten handelen als leden van de motorclub zich met logo's, hesjes of andere beeldmerken vertonen in het openbaar. "Het OM heeft daarin volgens mij nog geen concrete ervaring opgedaan, ook niet eerder na het verbod op motorclub Bandidos."

Niet meer vanaf de Markt

De motorrit in Middelburg heeft de gemeente eerder ook al heel wat hoofdbrekens gekost. De rit vertrok namelijk jarenlang vanaf de Markt, maar sinds 2013 mag dat niet van burgemeester Harald Bergmann. Tegenwoordig vertrekken de motorrijders vanaf de Stromenwijk, aan de rand van de stad.

De uitspraken van Bergmann over het criminele karakter van Satudarah werden hem door de motorclub niet in dank afgenomen. De Middelburgse burgemeester werd door Satudarah aangeklaagd voor laster, maar het Openbaar Ministerie oordeelde dat die uitspraken niet strafbaar waren.

